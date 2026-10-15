Южная Африка: трое подозреваемых были убиты и двое охранников ранены в перестрелке после ограбления бронетранспортера в районе Мега-Сити Умлази, провинция Квазулу-Натал, поздно вечером 14 октября.
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