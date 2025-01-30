Работу маршруток проверили в Петрозаводске

Проверка маршрутных автобусов в Петрозаводске: прошел рейд на Кукковке В четверг, 29 января, специалисты управления дорожного хозяйства и транспорта Петрозаводска совместно с автоинспекторами и сотрудниками Ространснадзора провели проверку работы маршрутных автобусов.