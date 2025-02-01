Польский миллиардер построит статую Девы Марии высотой 55 м

Статуя Христа-искупителя в Бразилии высотой 30 м окажется ничтожнойФото: Pixabay/heiboЗнаменитая статуя Христа-искупителя в Бразилии высотой 30 м окажется ничтожной по сравнению с новой статуей матери Иисуса, которую намерен построить польский миллиардер Роман Каркосик.
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