Российские войска поразили три сухогруза в Одесской области в порту Рени. «В результате удара поражены в Одесской области в порту «Рени» три морских судна типа сухогруз, осуществлявших разгрузку грузов военного и двойного назначения, предназначенных для ВСУ, а также объекты портовой инфраструктуры, обеспечивающие работу разгрузочно-погрузочных терминалов», — говорится в сводке Минобороны России.