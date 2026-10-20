Российские войска поразили три сухогруза в Одесской области в порту Рени. «В результате удара поражены в Одесской области в порту «Рени» три морских судна типа сухогруз, осуществлявших разгрузку грузов военного и двойного назначения, предназначенных для ВСУ, а также объекты портовой инфраструктуры, обеспечивающие работу разгрузочно-погрузочных терминалов», — говорится в сводке Минобороны России.
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