Как отличали интеллигента в СССР по интерьеру: 6 особых признаков дизайна квартир

Дома в Советском Союзе строились по единому стандарту, да и мебель была идентичной. Когда советские граждане стали получать собственные квартиры, всем хоть немного, но хотелось выделяться самобытным интерьером.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии