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Как отличали интеллигента в СССР по интерьеру: 6 особых признаков дизайна квартир

Как отличали интеллигента в СССР по интерьеру: 6 особых признаков дизайна квартир

Дома в Советском Союзе строились по единому стандарту, да и мебель была идентичной. Когда советские граждане стали получать собственные квартиры, всем хоть немного, но хотелось выделяться самобытным интерьером.

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tsan tsan
Чушь автора, знающего о жизни в СССР понаслышке.
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