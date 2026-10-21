Модель X11L SQD-Mini LED получила 20 736 зон затемнения и цветовой охват BT.2020 на уровне 100% Журнал Time включил телевизор TCL X11L SQD-Mini LED в список лучших изобретений 2026 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым