Вслед за вопросом о процентах за задержку выплат в чатах селлеров появился следующий: если выручка не пришла в срок и продавец из-за этого просрочил платёж по кредиту, может ли он переложить пени банка на площадку.
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