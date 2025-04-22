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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Интер» устно договорился о переходе с вингером «Марселя» Луисом Энрике (Foot Mercato)

23-летний бразильский вингер и итальянский клуб достигли устного соглашения о трансфере, об сообщает Foot Mercato.

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