Европа обозначила США красные линии по Украине

ПАРИЖ, 22 апреля, ФедералПресс. Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что европейские страны установили для Соединенных Штатов определенные «красные линии» в вопросах мирного соглашения между Украиной и Россией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии