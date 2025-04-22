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ФедералПресс

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Европа обозначила США красные линии по Украине

Европа обозначила США красные линии по Украине

ПАРИЖ, 22 апреля, ФедералПресс. Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что европейские страны установили для Соединенных Штатов определенные «красные линии» в вопросах мирного соглашения между Украиной и Россией.

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