Как подготовиться к ЕГЭ по информатике в 2022 году: 5 полезных источников

Я сдавал ЕГЭ по информатике в этом году. Сдал я на 88 баллов, что для меня достаточно мало. У меня был репетитор, но под конец я полностью ушёл в самостоятельную подготовку, потому что нашёл кучу полезных и интересных источников для подготовки.