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Как подготовиться к ЕГЭ по информатике в 2022 году: 5 полезных источников

Как подготовиться к ЕГЭ по информатике в 2022 году: 5 полезных источников

Я сдавал ЕГЭ по информатике в этом году. Сдал я на 88 баллов, что для меня достаточно мало. У меня был репетитор, но под конец я полностью ушёл в самостоятельную подготовку, потому что нашёл кучу полезных и интересных источников для подготовки.

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