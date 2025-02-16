Обман Запада с Минскими соглашениями стал уроком для РФ, который поможет в будущем лучше отстаивать свои интересы,Россия не забывает, как ее обманывал Запад, будет учитывать при формулировании позиции.
Минские соглашения стали уроком для России
Комментарии
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Андрей
хорошо если так...
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7 час.
лл
лина любимцева
ОЙ ЛИ?.....
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4 час.
Николай Кузнецов
Надо уточнить - для россиян. А для тех, кто управляет стране, весьма сомнительно. Если присмотреться, то сколько уже таких мини минсков было
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4 час.
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