Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 178 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    персонажи для ликвидацииПредложения по те...
  • Tania Еременко
    Категорически против - пусть создают партии в своей стране. А Россия - наша  РОДИНА, Нет здесь места  узбекскому и пр...Новая партия вско...
  • Сергей
    А чего так распереживались? Сделано и делается почти всё, что бы Россия исчезла с карты мира. Англия играет в долгу. ...Новая партия вско...

Минские соглашения стали уроком для России

Обман Запада с Минскими соглашениями стал уроком для РФ, который поможет в будущем лучше отстаивать свои интересы,Россия не забывает, как ее обманывал Запад, будет учитывать при формулировании позиции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей
хорошо если так...
Ответить
7 час.
лл
лина любимцева
ОЙ ЛИ?.....
Ответить
4 час.
Николай Кузнецов
Надо уточнить - для россиян. А для тех, кто управляет стране, весьма сомнительно. Если присмотреться, то сколько уже таких мини минсков было
Ответить
4 час.
наверх