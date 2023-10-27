К вечеру 26 октября российским войскам удалось продвинуться вдоль железнодорожного пути и занять район шириной до километра в северных пригородах Авдеевки.
Зеленский запускает ещё одну «мясорубку» – Авдеевскую
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Erl Schweizer
Зеленский актер, актер в роли президента, не более. Режиссеры из Пентагона, гон в самом разгаре. Операторы - натовские шмакодявки и их соплеменники аж до Японии. Роли исполняют, погибая, на 99,99% как полагается за деньги жители в оккупированной натовцами, бандеровцами, нацистами части Украины. Для духовного бардака зрителей создается искусственно информационный туман.
Ответить
3 д.
Свежие комментарии