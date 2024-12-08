Прогноз погоды в Крыму на 8 декабря

Прогноз погоды в Крыму на 8 декабряВ Симферополе +14 и пасмурноВ Севастополе +14 и небольшой дождьВ Евпатории +12 и небольшой дождьВ Черноморском +7 и пасмурноВ Джанкое +7 и облачно с прояснениямиВ Ялте +14 и пасмурноВ Алуште +13 и пасмурноВ Керчи +7 и небольшой дождьВ Армянске +6 и.