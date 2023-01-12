Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

95 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...
  • Борис
    А как на счет американских тюрем за пределами сша ? «Это просто отвратительно»«Это отвратительн...

Снукер. Мастерс. 1/4 финала. Уильямс сыграет с О’Салливаном, Вафаей против Лисовски и другие матчи

В Лондоне пройдут матчи 1/4 финала снукерного турнира «Мастерс».  Снукер Мастерс Лондон, Англия 1/4 финала 12 января Марк Уильямс (Уэльс) – Ронни О’Салливан (Англия) – 16.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх