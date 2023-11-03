- Мытье посуды ущемляет мое мужское достоинство! - Сема, я тебя умоляю, таки мой ее руками!

У всем известного Миши Рабиновича, обожающего прекрасных женщин и благородные крепленые напитки, спрашивают: - Миша, шо вы таки больше предпочитаете: прекрасное вино или роскошных женщин? Немного подумав, Миша ответил: - Это зависит от года выпуска… — Что стало причиной вашего расставания? — Ложь.