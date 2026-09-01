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Анонс сказочного экшена Cutout

Анонс сказочного экшена Cutout

Анонсирована игра «Cutout» от разработчиков «906 Games» и издателя «Big Blue Sky Games».Проект представляет собой двухмерный экшен в бумажно-кукольном стиле.

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