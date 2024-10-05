7 октября и 7 апреля в Российской Федерации отмечается День беременных

7 октября и 7 апреля в Российской Федерации отмечается День беременныхЦель праздника — содействие повышению рождаемости за счёт формирования в обществе культуры бережного отношения к материнству и детству.
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