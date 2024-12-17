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Элитных нациков нещадно добивают в огневом мешке: Карта специальной военной операции на Украине на 17 декабря 2024 года и анализ событий в мире

Элитных нациков нещадно добивают в огневом мешке: Карта специальной военной операции на Украине на 17 декабря 2024 года и анализ событий в мире

Элитных нациков нещадно добивают в огневом мешке: Карта специальной военной операции на Украине на 17 декабря 2024 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваВ рамках Специальной военной операции на Украине карта боевых действий прояснит, что происходит на разных участках фронта Украины.

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