Элитных нациков нещадно добивают в огневом мешке: Карта специальной военной операции на Украине на 17 декабря 2024 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваВ рамках Специальной военной операции на Украине карта боевых действий прояснит, что происходит на разных участках фронта Украины.
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