В Якутске в суд направлено уголовное дело о краже дорожной сумки с имуществом на сумму 5 млн рублей в международном аэропорту

В дежурную часть Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте поступило заявление от пассажира аэровокзального комплекса о том, что с ленты интроскопа был похищен его рюкзак и дорожная сумка, в которых находились предметы для охоты, оптический прицельный комплекс, портативная метеостанция, зарядный блок, аккумуляторы, экипировка и личные вещи и на сумму порядка пяти миллионов рублей.
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