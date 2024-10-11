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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аршавин о Слишковиче в «Оренбурге»: «Почему он говорит о 2-3 годах работы? Готовит руководство к тому, что могут вылететь? В «Спартаке» он ничего не выдумывал, простые решения принимал»

Слишкович ранее работал помощником тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, а после его отставки был исполняющим обязанности главного тренера красно‑белых.

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