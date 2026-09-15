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Татар-информ

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Глава Росавиации рассказал о планах запустить маршрут беспилотников с Китаем

Глава Росавиации рассказал о планах запустить маршрут беспилотников с Китаем

Россия обсуждает с Китаем запуск трансграничного маршрута авиабеспилотников. Пилотный проект предложено реализовать в Благовещенске, сообщил РИА Новости глава Росавиации Дмитрий Ядров.

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