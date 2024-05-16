Безумные прически и сияющие наряды. Как прошло открытие 77-го Каннского кинофестиваля

Киномарафон авторского и большого кино будет идти до 25 мая Церемония открытия 77-го Каннского международного кинофестиваля / Фото: ТАСС Блистательные звезды, ослепительные улыбки, вспышки фотокамер – 14 мая на Лазурном берегу Франции стартовал 77-й Каннский кинофестиваль.
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