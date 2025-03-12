Автомобилистов могут обязать проходить техосмотр у дилеров перед продажей машины

Это снизит число неисправного транспорта на дорогах В России разрабатывают законопроект, согласно которому физические лица будут обязаны проверять техническое состояние автомобиля у официального дилера перед тем, как его продать.
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