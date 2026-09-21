Алла вернулась за кошкой через 3 года. Её поведение удивило даже соседей

Котофеня – Нет, ну вы видали?! Вы это видали, люди добрые?! – Зинаида Петровна так резко распахнула калитку, что та жалобно взвизгнула ржавыми петлями и ударилась о забор.
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Но через полгода она вернулась Дом она отремонтировала и вернулась сюда с Мусеькой навседа, потому, что здесь, в деревне. им был хорошо!!!!!Здесь и был их дом и кошечка была тоже ОЧЕНЬ довольна и счастлива в этом доме!!!!И НИЗКИЙ ПОКЛОН ВСЕМ СОСЕДЯМ ЗА УХОД И ЛЕЧЕНИЕ МУСЕНЬКИ!!!
Трогательно до слёз.Алла уехала по необходимости. Не смогла сразу взять Муську и е кормили и лечили все соседи. И выходили кошку.А потом Алла вернулась и взяла Мусю, мать её долго болела и умерла. Были и бытовые проблемы.