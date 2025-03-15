Лучший бомбардир в истории английской Премьер-лиги, экс-нападающий «Ньюкасла» и сборной Англии Алан Ширер в беседе с Гари Линекером высказался о скандальном пенальти форварда «Атлетико» Хулиана Альвареса в ответном матче Лиги чемпионов с «Реалом» (2:4 по пенальти).