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Ширер — о скандальном пенальти Альвареса в матче с «Реалом»: «Решение об отмене гола — полное дерьмо»

Ширер — о скандальном пенальти Альвареса в матче с «Реалом»: «Решение об отмене гола — полное дерьмо»

Лучший бомбардир в истории английской Премьер-лиги, экс-нападающий «Ньюкасла» и сборной Англии Алан Ширер в беседе с Гари Линекером высказался о скандальном пенальти форварда «Атлетико» Хулиана Альвареса в ответном матче Лиги чемпионов с «Реалом» (2:4 по пенальти).

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