Одну из сельских улиц Уссурийского городского округа перекроют на все выходные

Одну из сельских улиц Уссурийского городского округа перекроют на все выходные

В администрации Уссурийска постановили ограничить движение транспорта по одной из улиц села Глуховка.

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