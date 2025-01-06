Захарова раскритиковала Макрона за двойные стандарты в отношении Маска

Двойные стандарты, которые пролемонстрировал президент Франции Эммануэль Макрон в отношении американского предпринимателя Илона Маска и его соцсети, стали 6 января объектом критики официальнго представителя МИД РФ Марии Захаровой, которую она разместила в своем канале в Telegram.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии