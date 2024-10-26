18-летнего приморца приговорили к 5,5 года лишения свободы за подготовку поджога

25 октября Тихоокеанский флотский военный суд вынес приговор 18-летнему Богдану Давыденко, признав его виновным в подготовке к поджогу здания одного из военкоматов во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Коммерсантъ».
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