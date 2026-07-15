Страны НАТО готовы разместить на Украине свои войска в течение нескольких дней сразу после того, как будет достигнуто соглашение о прекращении огня, заявил объявивший о своей скоропостижной отставке британский премьер Кир Стармер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии