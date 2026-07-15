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Царьград

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Реакция Баранца после угрозы Лондона: "Мы держим ушки на макушке"

Реакция Баранца после угрозы Лондона: "Мы держим ушки на макушке"

Страны НАТО готовы разместить на Украине свои войска в течение нескольких дней сразу после того, как будет достигнуто соглашение о прекращении огня, заявил объявивший о своей скоропостижной отставке британский премьер Кир Стармер.

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