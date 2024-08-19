В Барнауле предложили построить Петропавловский собор на правом берегу Оби

Поскольку восстановление собора на площади Свободы приведет к изменению дорожно-транспортной ситуации и демонтажу подземных инженерных сетей В Барнауле на круглом столе обсудили вопросы восстановления Петропавловского собора на территории площади Свободы, сообщает мэрия.