В Джанкойском районе нетрезвый водитель легковушки вылетел на клумбу и протаранил грузовик

Пользователи соцсетей сообщили о ДТП в Крыму с участием легкового автомобиля и фуры. Фото: соцсетиПо предварительным данным в селе Майское Джанкойского района водитель легкового автомобиля марки Ford не справился с управлением на кольцевой развязке и въехал в следовавший впереди грузовик.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии