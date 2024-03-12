В Джанкойском районе нетрезвый водитель легковушки вылетел на клумбу и протаранил грузовик

Пользователи соцсетей сообщили о ДТП в Крыму с участием легкового автомобиля и фуры. Фото: соцсетиПо предварительным данным в селе Майское Джанкойского района водитель легкового автомобиля марки Ford не справился с управлением на кольцевой развязке и въехал в следовавший впереди грузовик.