Грузоперевозки на Кубани упали на 15,9% за 8 месяцев

Крупные и средние предприятия Краснодарского края за январь—август 2026 года перевезли 36,8 млн тонн грузов, при этом грузооборот вырос на 2,5% и достиг 4,94 млрд т-км, несмотря на падение физических объемов на 15,9% к аналогичному периоду 2025-го.
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