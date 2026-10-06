Грузоперевозки на Кубани упали на 15,9% за 8 месяцев

Крупные и средние предприятия Краснодарского края за январь—август 2026 года перевезли 36,8 млн тонн грузов, при этом грузооборот вырос на 2,5% и достиг 4,94 млрд т-км, несмотря на падение физических объемов на 15,9% к аналогичному периоду 2025-го.