Обустройство лоджии своими руками: варианты, идеи, рекомендации

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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

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Российские граждане наконец-то в полной мере ощутили всю прелесть европейского подхода к хранению вещей, точнее осознали, что необязательно десятилетиями бережно хранить то, что досталось в наследство от двоюродной сестры бабушки и не стоит бесцельно копить вещи, которые были куплены по случаю и не пригодились ни разу в жизни.

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