❌ В Симферополе часть улицы Долгоруковская перекроют из-за обрезки деревьев 14 марта с 07:30 до 00:00 движение ограничат на участке улицы Долгоруковская (от улицы Жуковского до улицы Желябова).
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❌ В Симферополе часть улицы Долгоруковская перекроют из-за обрезки деревьев 14 марта с 07:30 до 00:00 движение ограничат на участке улицы Долгоруковская (от улицы Жуковского до улицы Желябова).