Антонов назвал G7 «вороватой семеркой»

Посол России в США Анатолий Антонов, комментируя решение стран-членов (G7) использовать доходы с суверенных российских активов для помощи Украине, заявил, что это нелегитимно, имеет политическую подоплеку и назвал их «вороватой семеркой», – сообщают СМИ.
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