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Регионы России

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Госдума рассмотрит исполнение федерального бюджета на 2025 год и кадровые вопросы

Госдума рассмотрит исполнение федерального бюджета на 2025 год и кадровые вопросы

Государственная Дума на пленарном заседании во вторник обсудит отчет об исполнении федерального бюджета за 2025 год, включая бюджеты внебюджетных фондов, а также вопросы кадрового характера.

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