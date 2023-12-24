Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 415 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вик Норд
    Будущая область России со столицей в Кракове.В Польше решили н...
  • Анатолий Страшко
    Интересен путь в генералы этого эстонца. Кстати, а кто знает сколько у эстонцев генералов - один,два ? Говорят, что у...Путин готовит Укр...
  • Юрий Зубрин
    Я так понимаю,что этому ....поставлена задача освободить территорию от населения!«Блок-посты в каж...

После бойни у Работино: кладбище уничтоженных только в июне американских БМП Bradley (ВИДЕО)

После бойни у Работино: кладбище уничтоженных только в июне американских БМП Bradley (ВИДЕО)

В Сети появились кадры «кладбища уничтоженных в начале июня M2A2 Bradley 47-й ОМБр». Вражеская сторона публикует видео, демонстрируя десятки сожженных полками ЮВО американских БМП лишь за ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ столько широко анонсированного «контрнаступа» ВСУ в районе Работино на Запорожском фронте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх