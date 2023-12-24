В Сети появились кадры «кладбища уничтоженных в начале июня M2A2 Bradley 47-й ОМБр». Вражеская сторона публикует видео, демонстрируя десятки сожженных полками ЮВО американских БМП лишь за ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ столько широко анонсированного «контрнаступа» ВСУ в районе Работино на Запорожском фронте.
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