В Сети появились кадры «кладбища уничтоженных в начале июня M2A2 Bradley 47-й ОМБр». Вражеская сторона публикует видео, демонстрируя десятки сожженных полками ЮВО американских БМП лишь за ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ столько широко анонсированного «контрнаступа» ВСУ в районе Работино на Запорожском фронте.