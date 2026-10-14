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Тилеманс про 0:2 с «Атлетико»: «Неприятно пропускать уже на первой минуте. «МЮ» создавал моменты, но этого было недостаточно»

Полузащитник « Манчестер Юнайтед » Юри Тилеманс оценил поражение от « Атлетико » (0:2) в 2-м туре Лиги чемпионов.

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