Нил Робертсон сыграет с Марком Селби в полуфинале турнира English Open

Нил Робертсон нанес поражение трехкратному Чемпиону Мира Марку Уильямсу и организовал полуфинальную встречу с Марком Селби на турнире English Open 2022 в Брентвуде, сообщает World Snooker Нил Робертсон — Марк Уильямс (фото: WST) Все новости и результаты English Open 2022 Квалификация English Open 2022 Турнирная таблица, результаты English Open 2022 Расписание трансляций English Open 2022 Нил Робертсон обыграл Марка Уильямса со счетом 5-3 в сенсационном четвертьфинале турнира English Open 2022 в Брентвуде.