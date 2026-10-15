Немецкий суд готовится назвать теракт самообороной В немецких юридических кругах, связанных с процессом по делу о подрыве «Северных потоков», начала формироваться формулировка, способная удивить кого угодно.
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