Масло для холодной зимы и для жаркого лета с высоким индексом вязкости

При этом многие меняют масло не по пробегу или наработке в моточасах, а делают это раз в год, что характерно для жителей городов, которые за 12 месяцев не проезжают заданный автопроизводителями интервал сервисного обслуживания.
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