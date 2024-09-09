В Крымских горах мотоциклист сорвался со 100-метровой скалы

Вчера на нижнем плато Чатыр-Дага погиб мотоциклист, сообщили в пресс-службе МЧС по РК. Фото: пресс-служба МЧС по РКСорвавшись с обрыва высотой около 100 метров, молодой человек получил травмы не совместимые с жизнью.