В Крымских горах мотоциклист сорвался со 100-метровой скалы

Вчера на нижнем плато Чатыр-Дага погиб мотоциклист, сообщили в пресс-службе МЧС по РК. Фото: пресс-служба МЧС по РКСорвавшись с обрыва высотой около 100 метров, молодой человек получил травмы не совместимые с жизнью.
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