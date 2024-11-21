Стало известно об аресте имущества замглавы «Роскосмоса» по делу о хищении

У заместителя главы ГК «Роскосмос» Олега Фролова арестовали складские помещения, где раньше хранились металлорежущие станки и машиноместо в элитном жилом комплексе (ЖК) в центре Москвы по делу о хищении 435 миллионов рублей.
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