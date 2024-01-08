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  • Михаил Варгин
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Названы склонные к госпереворотам в 2024 году страны

Названы склонные к госпереворотам в 2024 году страны

Политолог Топорнин допустил госперевороты в странах Африки и Азии в 2024 году Фото: Emmanuel Braun / Reuters В некоторых странах Африки и Юго-Восточной Азии в 2024 году могут произойти государственные перевороты.

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