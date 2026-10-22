Серовский районный суд назначил принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у психиатра молодому человеку, из-за неосторожных действий которого 1 января 2026 года при пожаре в садовом доме погибли двое подростков и ещё двое получили тяжёлые ожоги.