Иностранцев с судимостью могут допустить к военной службе по контракту в России

Депутаты Тульского областного парламента внесли в Госдуму законопроект, который позволяет заключать контракт на службу в Вооруженных силах (ВС) России иностранным гражданам, осужденным за преступления небольшой и средней тяжести, совершенные на территории страны, если судимость снята или погашена.