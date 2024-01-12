Иностранцев с судимостью могут допустить к военной службе по контракту в России

Депутаты Тульского областного парламента внесли в Госдуму законопроект, который позволяет заключать контракт на службу в Вооруженных силах (ВС) России иностранным гражданам, осужденным за преступления небольшой и средней тяжести, совершенные на территории страны, если судимость снята или погашена.
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