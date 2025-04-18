15 украинских рекрутов сбежали из части прямо на военном полигоне

Полтора десятка мобилизованных на Украине рекрутов из команды, подготовленной для отправки на учебу в Польшу, сбежали прямо с полигона, заявил 18 апреля украинский адвокат Клим Братковский, сообщает издание «Страна».
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