"Нами управляют «шариковы», озабоченные только личным благом и карьерой": академик Нигматулин о чиновниках, управляющих Россией

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Борис Выдрин

Недавно д.э.н. депутат Делягин М.Г. ознакомил нас с современной предательской, классической глобалистской, буржуазной политикой с перспективой уничтожения России. Пора всем задуматься по этому поводу, за исключением наёмных соловьёв лакейской стаи, кои на каждое замечание изрыгают лишь злобное шипение. Верно напомнил он и о пропагандистской попытке убаюкать народ штуками компаний, взятых под внешнее управление Госимущества как начала передела собственности. Хотя за прошедшие десятилетия ликвидированы десятки-сотни тысяч предприятий, а разоренная промышленность страны так и не восстановлена. Привел практические меры для противодействия опасной ситуации: ограничение произвола монополий, коррупции и финансовых спекуляций, дешевизну кредита и целенаправленное развитие реального сектора экономики. Без этих мер и условий да с вторжением мигрантов России действительно грозит уничтожение. Детально и всесторонне рассмотрены проблемы с субъектами экономики, которые находятся под контролем нелюдей, связанных с враждебными государствами. Патриоты Родины Делягин М.Г., Нигматуллин Р.И. и им подобные должны быть в руководителях ЦБ, министра экономики и развития, да и руководителя правительства и президента. Сегодня размежевание населения достигло уровня царского времени, ельциноиды отбросили страну на два века. Классический феодало-олигархизм закончится возникновением капиталистического строя с присущим цивилизационным уровнем производительности, развития и культуры, если Россия сумеет сохраниться. Лишь тогда, как показывают выборы, возникнет самосознание и соответствующие политические силы, выражающие интересы не господствующего сегодня класса феодалов олигархии, а всех трудящихся