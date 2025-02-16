Скира: Винисиус близок к продлению контракта с «Реалом» до 2030 года

Нападающий Винисиус Жуниор и «Реал» близки к продлению соглашения. Как сообщает журналист Николо Скира в социальных сетях, форвард находится в шаге от продления контракта с мадридским «Реалом» до 2030 года.
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