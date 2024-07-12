Во Владивостоке водитель устроил пьяный дрифт во дворе и «размотал» пять машин

Во Владивостоке пьяный автомобилист устроил покатушки во дворе жилого дома. В процессе развлечений он чуть не наехал на человека, а также повредил пять автомобилей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал «dpskontrol_125rus».
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